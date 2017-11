10-11-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Hulpdiensten in actie na melding vermist meisje

Zuidlaarderveen - Een zeven jarig meisje is vrijdagmiddag korte tijd vermist geweest bij basisschool de Schuthoek in Zuidlaarderveen.

Omdat naast het school een plas water ligt (ijsbaan) kwam ook de brandweer van Zuidlaren en duikers uit de stad Groningen ter plaatsen. De traumahelikopter en een ambulance stonden gereed om eventueel in actie te komen mocht het meisje gevonden worden in het water. Nog voordat de duikers het water in gingen werd het meisje in goede gezondheid gevonden waarna de zoekactie werd beƫindigd.