In de woning werd geen drugslab aangetroffen, maar er werden wel grondstoffen aangetroffen die gebruikt worden voor het vervaardigen van synthetische drugs als XTC en speed. De goederen zijn in beslag genomen en de politie heeft de zaak in onderzoek. In de woning was niemand aanwezig en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie had informatie ontvangen dat er in de woning verdovende middelen zouden worden gefabriceerd. Op basis van deze informatie werd door de districtsrecherche Groningen in samenwerking met de Dienst Regionale Recherche uit Noord-Nederland een onderzoek gestart. Na onderzoek vond op vrijdagmiddag een inval in de woning aan de Boerhaavelaan plaats. De inval werd gedaan door een arrestatieteam (AT) en voor onderzoek in de woning waren ook forensisch experts van het LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) aanwezig.