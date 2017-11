In het huis lag een oudere man. vader, opa en overgroot opa. Alle kinderen-, klein- en achter klein kinderen waren onderweg naar het adres om hun lampion te laten zien, een liedje te zingen en natuurlijk snoep te krijgen.

Het ambulance personeel was bezig met reanimeren, terwijl de politie alle familieleden opvingen. De situatie was verdrietig en iedereen was erg overstuur. De reanimatie mocht helaas niet baten.

Wij hebben vervolgens de kinderen meegenomen en zijn met hun (en de lampionnen) langs de deuren gegaan en hebben gezamenlijk de liedjes gezongen. (Overigens is al het snoep in de zakken van de kinderen gegaan). De familie kon op deze manier rustig in gesprek met de huisarts en afscheid nemen.

Na een paar straten gelopen te hebben zijn ze met de kids naar een bureau gereden en hebben hier een rondleiding gegeven. De ouders hebben ze uiteindelijk daar weer opgehaald. De dankbaarheid was zeer groot. Al met al een hele bijzondere melding en ervaring, die Kim haar gehele carrière nooit meer gaat vergeten.

(Geschreven door collega Kim van ons bureau in Stadskanaal)