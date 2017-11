13-11-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Schuur verwoest door brand

Kiel Windeweer - Een schuur achter ‘de Toekomst’ in Kiel Windeweer is maandagochtend door brand verwoest.

De melding aan de Nieuwe Compagnie in Kiel Windeweer kwam om 09.37 uur bij de brandweer van Hoogezand en Zuidlaren binnen. De brand was bij aankomst al uitslaand, in de schuur staan meerdere containers gevuld met hout die ook vlam hebben gevat.