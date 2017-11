13-11-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Wapens gevonden bij fietscontrole Haren

Haren - Op vrijdag 10 november 2017 heeft de politie Groningen-Zuid een fietsverlichtingscontrole aan de Rijksstraatweg te Haren.

Tijdens deze controle kwamen zij via een bekeuringsgesprek in aanraking met een man die nog een boete had openstaan. Omdat deze man dit bedrag niet kon betalen namen wij deze man mee naar het politiebureau.

Tijdens de insluitingsfouillering kwamen wij erachter dat de man een aantal wapens bij zich droeg wat niet is toegestaan. Hiervoor is de man aangehouden. Zo zie je maar waar fietsverlichtingscontrolles wel niet goed voor zijn!