13-11-2017

Gaslekkage Schuitendiep snel meester

Groningen - Aan het eind van de maandagmiddag kwam er een gaslekkage binnen bij het Schuitendiep in de stad. Wat er precies aan de hand was is onbekend.

De brandweer deed enige metingen nabij panden. Korte tijd later keerde men terug naar de kazerne. Enexis heeft het euvel verholpen.