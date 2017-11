14-11-2017, redactie

CV-ketel in de brand in Lellens

Lellens - Aan de Lellenstermaar in Lellens was dinsdagmorgen om 11:55 uur brand uitgebroken in een boerderij. Een tankautospuit en een hoogwerker werd ingezet.

De cv-ketel in de woning vatte vlam. De brand was snel uit. De woning is geventileerd door de brandweer. Daarna keerde men terug naar de kazernes.