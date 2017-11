14-11-2017, Burgernet.nl

14 jarige jongen vermist uit de stad (Update)

Groningen - Uit de stad wordt vermist vanaf 17 uur. Een 14 jr. jongen, zwart haar, boven lang, zijkant kort, zw. jas, zwarte broek, in beide oren een zwarte oorbel.

Geen foto beschikbaar helaas. Tips? Bel nu 112

Update: Om 22:00 uur meldde Burgernet dat hij nog steeds weg was.

Update 15-11, volgens een aantal mailers was de jongen terecht en zat hij in Amsterdam. Dit is niet bevestigd nog.