14-11-2017, Michael Huising 112gr.

Lekkende dieseltank in Veendam

Veendam - Een Portugese vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagavond zijn dieseltank kapotgereden op een bolder.

Dit gebeurde in de haven aan de Zwaaikom. De brandweer kwam met spoed ter plaatse om de lekkage in te dammen en een opvangzak onder de tank te plaatsen. Ook werden putten afgedekt om te voorkomen dat de diesel verder in het riool kon stromen.

De diesel is niet over de kade rand het open water in gelopen.