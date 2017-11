14-11-2017, Ditisroden.nl

Gaslekkage Zevenhuisterweg

Nieuw Roden/Zevenhuizen - Aan de Zevenhuisterweg was dinsdagmiddag voor de boerderij een gaslekkage ontstaan door een bermmaaier die het gras aan het maaien was in de bermen.

Deze had waarschijnlijk een gasleiding geraakt die daarna kapot is gegaan. De bestuurder van de maaier heeft het zelf waarschijnlijk niet door gehad, maar omwonenden roken ineens een gaslucht en belden de brandweer. De Zevenhuisterweg was zolang afgesloten tussen Nieuw Roden en Zevenhuizen.