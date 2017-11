14-11-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Auto belandt in sloot bij Beerta

Beerta - Dinsdagavond om 21:05 uur is op de Ulsderweg een automobilist met zijn auto door een nog onbekende oorzaak in de sloot gekomen.

Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier.