15-11-2017

Wietkwekerij aangetroffen in Woldendorp

Woldendorp - Aan de Burgemeester Burgemeester Garreltsweg in Woldendorp is dinsdagavond een hennepkwekerij ontmanteld in een woning.

Agenten troffen ongeveer honderd hennepplanten aan. De planten en de benodigde kweekapparatuur werden in beslag genomen en vernietigd.



De politie heeft een 51-jarige man die in het pand aanwezig was aangehouden