15-11-2017, H. Buitenkamp 112Gr.

Uitslaande brand in Wehe Den Hoorn

Wehe Den Hoorn - Om 10:20 uur woensdagmorgen werd er een containerbrand gemeld aan de P.A. de Rochefortstraat in Wehe Den Hoorn. Er was een felle uitslaande brand gaande bij een bouwplaats..

De oorzaak van de brand is onbekend. Er zijn ook gasflessen ontploft. De brand was snel onder controle.