De 40-jarige wordt er van verdacht in zijn proeftijd van drie jaar een medewerker van een horecagelegenheid in de Poelestraat te hebben geslagen. Daarvoor werd hij aangehouden op maandag 13 november. Hij werd op 30 maart 2011veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor het deelnemen en leiding geven aan een criminele organisatie, het meermalen plegen van: de handel in en uitvoer van cocaïne, afpersing, mishandeling, wapenbezit en valsheid in geschrift, en het eenmaal plegen van: zware mishandeling en openlijk geweld tegen personen. In mei 2016 kwam de verdachte onder voorwaarden vrij. Door het plegen van een strafbaar feit in zijn proeftijd kon hij worden aangehouden en werd hij op woensdag 15 november voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze toetste de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en besliste dat man vast blijft zitten.