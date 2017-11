16-11-2017, Martin Nuver 112Gr. & Sven Hoogland & A. Schurer

Verkeerde pedaal: Auto zinkt naar bodem

Groningen - Een man belandde donderdagmiddag om 15:00 uur in het water tegenover het Hoofdstation in Stad. Hij zonk binnen 3 minuten naar de bodem.

De bestuurder werd door omstanders op de kade geholpen. Hij had alleen een nat pak en was geschrokken.

De man wilde keren op de weg. Hij trapte in plaats van de rem het gaspedaal in. Om 16:00 uur is de berging door Poort i.s.m. DTS vakkundig gedaan. Rond 17:00 uur was de klus geklaard.

