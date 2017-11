16-11-2017, Michael Huising 112gr.

Autobrand Eexterveenschekanaal

Eexterveenschekanaal - Op de Semstraat in Eexterveenschekanaal stond donderdag tegen 17:00 uur een auto on de brand. De oorzaak is nog onduidelijk.

De auto is afgeschreven. De korte felle brand was snel onder controle.