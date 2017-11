17-11-2017, redactie/ ingezonden

Aanhanger/watertank gestolen in Zuidlaren

Zuidlaren - Van woensdag op donderdagnacht is deze opvallende aanhanger met watertank (1000 liter) gestolen vanaf de Hanekamp te Zuidlaren.(Voormalig inrit PBH terrein, aan de N386/Hunzeweg).

Het geheel is rond 07.45 uur donderdagmorgen nog achter een witte Peugeot Partner met twee inzittenden gezien in Veendam richting Pekela. De kar werd gebruikt voor drinkwatervoorziening van een paard en pony.



Heeft iemand iets gezien, gehoord, of andere relevante info m.b.t. deze diefstal?

[email protected]

(*De foto bij dit item zijn van een soortgelijke auto)