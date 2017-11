17-11-2017, Vraag het de politie

Politievlogger Jan-Willem en CrocoJill doen de (politie) Chubby Bunny Challenge

Nederland - YouTuber CrocoJill kwam op bezoek bij politievlogger Jan-Willem. Ze draaide een dienst met hem mee, maar niet voordat ze de speciale Politie-Chubby-Bunny-Challenge met hem deed. Hoe goed denk jij dat de kennis van CrocoJill over de politie is?

In de challenge geeft Jan-Willem stellingen aan CrocoJill. Van ‘Het is strafbaar om in het verleden gekregen naaktfoto’s van jouw ex-vriend of –vriendin op social media te plaatsen’ tot ‘Een explosievenhond blaft als hij een bom heeft ontdekt’.

Als CrocoJill het antwoord op de stelling goed had, dan moest Jan-Willem een marsmallow eten, had ze het fout dan was zij aan de beurt. De eerste die geen marsmallow meer in zijn/haar mond kon stoppen verloor.