17-11-2017, Quintin Stoetman oldambtnu.nl

Getuigen gezocht van mishandeling in Winschoten

Winschoten - De politie is op zoek naar mensen die vandaag, vrijdag 17 november tussen 13:55 uur en 14:15 uur, getuige zijn geweest van een mishandeling van een 19-jarige jongeman.

Achter het station van Winschoten, ter hoogte van het tunneltje, werd het slachtoffer kennelijk zonder enige aanleiding geslagen. Door deze klappen kwam het slachtoffer ten val waarna hij ook werd geschopt, onder andere tegen zijn hoofd. Ook werd hij in zijn ribben geschopt.

De verdachte van de mishandeling betreft een blanke man van rond de 20 jaar, ongeveer twee meter lang met een fors postuur, kort lichtbruin haar en gekleed in een grijs vest.





De verdachte was in het gezelschap van een blond meisje en een tweede jongeman. Van deze mensen is helaas geen signalement bekend. Na de mishandeling zijn de drie in onbekende richting weggelopen.





Bent u getuige geweest van deze mishandeling, neemt u dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 .