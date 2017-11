18-11-2017, Marc Dol 112gr.

Sinterklaas weer in Stadskanaal en Winschoten (Video)

Stadskanaal - Sinterklaas is weer in het land. Per trein ging hij onder meer naar Stadskanaal. Hij kwam eerst aan op tv in Dokkum.

Nadat hij op het station in Stadskanaal was aangekomen stapte hij over op een speciale trein die op de weg kan rijden. Daar werd hij in het centrum verwelkomd door burgemeester Galama van Stadskanaal. Daarna ging hij naar alle andere plaatsen in de regio Groningen. De video is van Winschoten