19-11-2017, Martin Nuver 112Gr. & Joey lameris

Grote brand in binnenstad van Groningen (video)

Groningen - Op een zolderverdieping van een pand aan de Carolieweg in Groningen is zondagochtend rond 08.25 uur brand uitgebroken.

De brandweer kwam met hoogwerkers ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Vanwege hevige rookontwikkeling werd buurtbewoners geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Ontruimd Naastgelegen panden zijn door de hulpdiensten ontruimd en gecontroleerd op evt. aanwezigheid van koolmonoxide. Bewoners zijn in de buurt opgevangen.

Onder controle Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.

Kort na 11.00 uur werd het sein “brand meester” gegeven. Update: Bewoners van naastgelegen panden kunnen terug naar hun woning. De getroffen woningen worden door Salvage geholpen. Dvhn Tv Noord Oogtv HvN Nos