19-11-2017, Politie.nl

Automobilist aangehouden na verkeersruzie in Groningen

Groningen - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 32-jarige automobilist uit de stad Groningen aangehouden na een verkeersruzie. De bestuurder wordt verdacht van zware mishandeling van een 22-jarige stadsgenoot.

Op de Wilhelminakade in de stad was de 32-jarige automobilist betrokken geweest bij een kop-staartbotsing. Hij was met zijn auto tegen de auto van een 22-jarige stadsgenoot gebotst. Op straat ontstond vermoedelijk ruzie. Toen de 22-jarige terugliep naar zijn auto voelde hij dat er bloed over zijn gezicht liep. Hij was vermoedelijk met een mes gestoken. Daarop werd de politie en de ambulancedienst gewaarschuwd.

Het slachtoffer werd gestabiliseerd en vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten begonnen met onderzoek. Later die nacht kon de 32-jarige verdachte in Delfzijl worden aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten.