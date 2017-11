19-11-2017, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

Schade aan pand Carolieweg is groot (Video)

Groningen - De schade aan het pand aan de Carolieweg in de stad was zondagmiddag goed te zien. Een aantal woningen zijn onbewoonbaar. Zondagmorgen werden de bewoners opgeschrikt door een dakbrand die was ontstaan door nog onbekende oorzaak.

Panden in de buurt werden ook meteen ontruimd en bewoners werden op het politiebureau opgevangen met een kop koffie. De winkels in de Herestraat en Carolieweg zijn zover bekend gewoon open vanmiddag tijdens koopzondag. De brandweer is nog enige tijd bezig met het nablussen. Het groot watertransport dat was aangelegd naar de Herebrug was uit voorzorg, brandputten konden het gewoon aan. Eerste item HvN Oogtv