19-11-2017, Jeroen Bos 112gr.

Politie bevrijdt kitten uit afgesloten bouwcontainer

Winschoten - De politie heeft zondagavond een kitten bevrijd uit een bouwcontainer aan de Heemskerkstraat in Winschoten.

Hoe het beestje er in is gekomen is een raadsel aangezien de container versleuteld was. De politie is gewapend met een betonschaar de strijd aan gegaan en heeft de sloten open geknipt, vervolgens hebben zij het diertje kunnen bevrijden.

De brandweer werd ook opgeroepen, maar net voor hun komst werd het beestje bevrijd. Helaas sprong de kitten na zijn bevrijding snel weg, hierdoor is het onmogelijk de eigenaar te achterhalen. Het diertje is zwart en draagt een zwarte halsband.