19-11-2017, via Geert Anne Mollema

Korpsavond brandweer Gemeente Zuidhorn

Oldehove - Zaterdagavond 18 november was er de jaarlijkse korpsavond van de posten Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn. Dit jaar was het de beurt voor post Oldehove om deze avond te organiseren.

De locatie voor deze avond was bij fruitbedrijf Oudenbosch in Niehove. De avond werd geopend door ploegchef Leo Mechielsen. Daarna kreeg clustercommandant Sietse Smit het woord en keek per post terug op het afgelopen jaar. Ook mocht hij 8 tal diploma’s uitreiken. Nieuw deze avond was Burgemeester Greetje de Vries. Voor haar was het de eerste keer dat ze kennis kon maken met de drie posten.

Maar daar bleef het niet bij want ze mocht vijf brandweermannen onderscheiden voor hun lange staat van dienst. Na dit formele gebeuren kon men onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig nagenieten. Dit mede door Sijtse Scheringa die door zijn vele bekende nummers de muzikale bijdrage voor deze avond verzorgde.

Diploma’s Manschap A:

Kris Posthumus post Zuidhorn

Dick van Regteren en Bert Jager post Grijpskerk

Roel Zoontjens, Jolien Cruiming, Bas Tolboom, Ewald Nienhuis post Oldehove

Diploma Bevelvoerder : Jos Pettinga post Zuidhorn

Jubilea: 25 jaar

Johan Smid post Zuidhorn

Ipejan Rozema en Fred van de Kooi post Grijpskerk

Anne Hummel en Siemon Westra post Oldehove

Jubilea: 30 Jaar

Harry Jager post Grijpskerk