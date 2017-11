20-11-2017, archief & M. Nuver redactie & bron Rtvnoord.nl

250 euro boete geëist voor chauffeur melkwagen

Winsum - Winsum - De chauffeur van de melktankwagen die vorig jaar in november aan de Voslaan in Winsum op een trein botste, is vandaag door de rechter veroordeeld tot een geldboete van € 250,00. (bron: RTVNoord)

De onbewaakte spoorwegovergang, waar eerder aanrijdingen met een trein hebben plaatsgevonden, is sinds het ongeluk voor alle verkeer afgesloten. Sinds december 2016 is voor het bestemmingsverkeer een weg langs het spoor aangelegd naar een bewaakte overweg op de Meeden in Winsum. Item van vorig jaar