20-11-2017, Oogtv.nl tekst, foto`s Martin Nuver

Onderzoek in Beijum vanwege moord op Erol (Video)

Groningen - De politie doet maandag onderzoek in een woning aan de Doornbosheerd. Het onderzoek houdt verband met de moord op Halil Erol uit Steenwijk in februari 2010. De politie zoekt naar sporen die kunnen helpen bij de oplossing van de zaak.

Afgelopen weekend werd een 39-jarige vrouw uit Groningen aangehouden. Het zou niet gaan om de ex-vriendin van het slachtoffer. De 34-jarige Erol werd in februari 2010 als vermist opgegeven. Een maand later werd zijn auto uitgebrand aangetroffen bij de Hortus in Haren. Weer drie maanden later werd in de buurt van Steenwijk een zak gevonden met daarin zijn armen en benen. In 2013 werden meer lichaamsdelen van hem gevonden, maar er ontbreken nog steeds lichaamsdelen. De huidige bewoners van de woning hebben niets te maken met de moord, maar werken mee aan het onderzoek. Beelden op Oogtv vanaf 17:30 uur