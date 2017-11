20-11-2017, Politie.nl & Archieffoto 112Gr.

Een verdachte in bewaring na overval woning

Groningen - De politie heeft in het onderzoek naar een woningoverval aan de Slachthuisstraat van 20 maart 2017 twee verdachten aangehouden. Het gaat hierbij om een 21-jarige man uit Groningen en een 40-jarige man eveneens uit de stad Groningen.

Op 18 oktober werd de 21-jarige aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de woningoverval. Hij zat op dat moment al vast in de gevangenis voor een ander strafbaar feit. Het onderzoeksteam is doorgegaan met het onderzoek. Dit leidde tot de aanhouding van een 40-jarige verdachte op 7 november jl. Hij wordt ervan verdacht deze overval gepleegd te hebben. Hij is inmiddels voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en zit voor 14 dagen in bewaring.

Het onderzoek is nog in volle gang en de recherche is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze overval. Heeft u informatie over deze overval of weet u wie er deze overval hebben gepleegd, neem dan contact op met de politie in Groningen via 0900-8844. U kunt uw tips ook anoniem doorgeven bij Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

Wilt u contact met het Team Criminele Inlichtingen, bel dan met het nummer 079 3458999.

