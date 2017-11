21-11-2017, redactie

Brandje G.ter Borghstraat blijkt Ter Borchlaan

Groningen - De brandweer is dinsdagmorgen om 10:05 uur uitgerukt voor wat aangebrande pepernoten in een oven aan de Ter Borchlaan. De melding was Gerard ter Borghstraat via de piepers. In de auto kreeg men het juiste adres door.