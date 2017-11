21-11-2017, Politie.nl & Martin Nuver

Verdachte die mogelijk wapen leverde schietincident Korreweg aangehouden

Groningen - Op maandagmiddag 20 november is een 23-jarige man uit Assen in het cellencomplex in Groningen aangehouden.

Hij zat op dat moment nog vast voor een ander delict. Hij wordt er van verdacht het wapen te hebben geleverd aan de 20-jarige verdachte die op vrijdag 15 oktober een 21-jarige Groninger neerschoot. Deze raakte blijvend verlamd na het schietincident. Na de aanhouding heeft de politie zijn woning in Assen doorzocht maar het wapen waarmee werd geschoten werd niet gevonden. De politie onderzoekt de rol die de 23-jarige heeft gehad.