22-11-2017, Mark Heikens -112Groningen

Auto te water aan de Kopaf bij Wagenborgen

Wagenborgen - Woensdagmorgen is er een auto te water geraakt aan de Kopaf in Wagenborgen.

Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over zijn voertuig en belande in de sloot. Gezien de manier waarop de auto in het water ligt, mag de bestuurder van geluk spreken dat hij/zij zelfstandig uit de auto heeft weten te komen.

Hulpdiensten hebben de bestuurder opgevangen en onderzocht, waarna hij/zij voor behandeling is mee genomen naar een ziekenhuis.

Autoberging Fruitema heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd.