22-11-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & M. Kraan & Erwin Dijkman

Onderzoek naar georganiseerde hennepteelt (Video)

Drenthe/Groningen - In het kader van een omvangrijk onderzoek naar georganiseerde hennepteelt heeft de politie vandaag meerdere invallen uitgevoerd in woningen en bedrijfspanden in de provincies Drenthe en Groningen.

O.a. in Meppel en Winschoten zijn hennepkwekerijen aangetroffen. In een bedrijfspand in Winschoten bevond zich tevens een hennepdrogerij (bron: Tweet Politie Drenthe) Met betrekking tot het afpakken van crimineel vermogen is onder meer beslag gelegd op een auto. Tientallen agenten zijn betrokken bij de acties. In de loop van de dag volgt meer info omtrent dit onderzoek. Tv Noord