22-11-2017, Marc Dol 112gr.

Gasleidingen stuk na werkzaamheden (Video)

Stadskanaal - Bij werkzaamheden in een woning aan de Amstellaan in Stadskanaal zijn woensdagochtend gasleidingen beschadigd geraakt.

Hoewel men geen gas rook is de brandweer toch opgeroepen om gasmetingen te verrichten. Of daadwerkelijk gas is gemeten is niet bekend. Enexis is ter plaatse gekomen om de gasleidingen te repareren.