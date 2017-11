22-11-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Ongeval met motorrijder op Lindensteinlaan Leek

Leek - Een motorrijder die vanuit het centrum over de Lindensteinlaan reed schrok maandagmiddag van een auto die vanuit de Goldbergsingel de weg op zou draaien.

De bestuurder van de auto remde op tijd en kon daarmee een botsing voorkomen. De motorrijder remde uit schrik en ging daardoor onderuit en schoof vervolgens 50 meter door totdat de motor tegen de stoeprand tot stilstand kwam. De ter plaatse gekomen politie heeft tijdelijk de Lindensteinlaan afgesloten voor de afhandeling van het ongeval.

De motorrijder is in de ambulance onderzocht maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig want de man had enkele lichte verwondingen. De automobilist kon haar reis vervolgen maar de motor moest afgesleept worden.