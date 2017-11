23-11-2017, Marc Dol 112Gr.

Beknelling bij verkeersongeval Vlagtwedde (Video)

Vlagtwedde - Op de kruising van de Wensenkampsweg en de Wedderstraat in Vlagtwedde zijn donderdagmorgen even na acht uur twee auto’s met elkaar in botsing gekomen.

Bij het ongeluk raakte de bestuurster van één van de auto's bekneld. De bestuurster werd door de brandweer bevrijd uit haar benarde positie en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd.