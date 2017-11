23-11-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

Onderzoek naar mogelijk onveilige vloer in nieuwe school

Uithuizen - De nieuwe school in Uithuizen loopt mogelijk ernstige vertraging op na een constructie fout.

Na de kerstvakantie zou het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden door de drie scholen: de katholieke De Schelp, openbare basisschool Brunwerd en de christelijke Koning Willem-Alexanderschool. Deze schoolgebouwen zijn niet aardbevingsbestendig en dat zou het nieuwe gebouw wel moeten zijn.

Eerder was Eindhoven Airport ook al in het nieuws na dat dit gebouw was ingestort. Er zal nu eerst onderzoek moeten plaats vinden voor dat de school in gebruik kan worden genomen.