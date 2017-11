23-11-2017, Sander Graafhuis, 112gr & j. Wildeboer

Ongeval op A7 bij Westpoort

Groningen - Op de A7 ter hoogte van industrieterrein Westpoort richting Leek is donderdagmiddag omstreeks kwart voor één een ongeval gebeurd.

Bij het ongeval waren twee auto’s betrokken, één auto kwam tegen een verkeersbord tot stilstand. Het andere voertuig belandde in de berm. De brandweer werd opgeroepen om het ambulance personeel te assisteren bij het openen van een deur. Over het aantal gewonden en de ernst daarvan is niets bekend. Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft beide voertuigen welke zwaar beschadigd raakten afgesleept.