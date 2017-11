23-11-2017, Erwin Dijkman 112Gr.

Kraan vrachtwagen afgebroken in Finsterwolde

Finsterwolde - Donderdagmiddag is op de Hoofdweg in Finsterwolde tijdens het leeghalen van een ondergrondse containers de kraan van de vrachtwagen afgebroken. De oorzaak is nog onduidelijk.