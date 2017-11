24-11-2017, Politie.nl

Verdachte in verband met moord op Halil Erol niet langer vast

Groningen - De op vrijdagmorgen 17 november aangehouden verdachte, een 39-jarige inwoonster van Groningen, is op donderdag 23 november in vrijheid gesteld.

De officier van Justitie ziet op dit moment geen redenen om haar langer vast te houden. De vrouw wordt niet voorgeleid aan de rechter-commissaris maar blijft wel verdachte. De vrouw, eerder aangehouden voor medeplichtigheid van moord, wordt thans nog verdacht van het wegmaken van het lijk en/of het beschikbaar stellen van haar woning. De politie vermoedt dat in deze woning aan de Doornbosheerd in Groningen destijds het lichaam van Halil Erol in stukken is gedeeld.

De feiten waarvan de vrouw wordt verdacht zijn inmiddels, zeven jaar later, verjaard. Erol, vader van twee jonge dochters, verdween op zaterdag 6 februari 2010. Later dat jaar en in 2013 werden zijn lichaamsdelen teruggevonden op verschillende plekken in het land.

