24-11-2017, Politie.nl & Mark Heikens 112Gr.

Man aangehouden na vondst gevaarlijk vuurwerk (Video)

Siddeburen - De politie heeft donderdagmiddag een 38-jarige inwoner van Siddeburen aangehouden. Na een tip van verontruste dorpsbewoners besloten agenten een bezoek aan de man te brengen.

In zijn woning werden vervolgens diverse soorten in elkaar geknutseld vuurwerk gevonden. Na de aanhouding werd de verdachte overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. Het zelfgemaakte vuurwerk werd in beslag genomen. Na overleg met de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) werd besloten om instabiele vuurwerk in de woning te laten liggen. In de loop van vrijdagochtend arriveerde de EOD bij de woning van de man.

Al het daar door hem in elkaar geknutselde vuurwerk werd door deze experts meegenomen. De verdachte wordt in de loop van de dag door de recherche gehoord. Melden Als u denkt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, verkocht, verhandeld of getransporteerd kunt u dit melden bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-88 44 of via het meldformulier op onze website.

U kunt dit ook anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of online via http://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/ .