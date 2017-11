25-11-2017, Patrick Wind

Ongeval Damsterdiep Groningen

Groningen - Op het Damsterdiep heeft vrijdagavond een ongeval plaatsgevonden tussen een fietser en een scooter.

Er viel 1 gewonde. Na controle in de ambulance hoefde de fietser niet mee. Over de schade is niks bekend. 1 rijstrook vanaf de parkeergarage was tijdelijk gestremd.