25-11-2017, Martin Nuver/112Gr.

Vier aanhoudingen na steekincident in Stad (Video)

Groningen - De politie heeft zaterdagochtend vier mannen aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident in de Peperstraat in Groningen. Een 23-jarige man uit Ter Apel raakte hierbij zwaar gewond.

Het slachtoffer werd rond 5.40 uur op straat belaagd door een groepje mannen. Tijdens de vechtpartij is vervolgens het slachtoffer gestoken. Meerdere agenten, die in de buurt van het incident waren, konden snel reageren op de melding. Toestand slachtoffer

De 23-jarige werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij geopereerd. De man is ernstig gewond, maar wordt zijn gezondheidssituatie stabiel genoemd. Na het steekincident werden vier mannen aangehouden. Het gaat hier om een 22-jarige man en twee 24-jarige mannen, allen uit Groningen. De identiteit van de vierde verdachte is nog niet bekend. Camerabeelden

Ter plekke is door de forensische opsporing uitgebreid onderzoek ingesteld. Over de toedracht van het steekincident kan nog niets worden gezegd. Nader onderzoek moet daarover meer helderheid geven. Ook de camerabeelden in de binnenstad maken deel uit van het steekincident. Tv Noord Dvhn Oogtv