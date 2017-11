25-11-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Fietsster gewond na aanrijding met auto

Winschoten - Zaterdagmiddag rond 14.00 uur heeft er een botsing tussen een auto en fietser plaatsgevonden op de kruising van de Zeeheldenstraat en de M.A. de Ruyterlaan in Winschoten.

Een fietser reed over de Zeeheldenstraat en een automobilist heeft deze over het hoofd gezien. De automobilist kon verder rijden en de fietser is meegenomen naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de verwondingen zijn is vooralsnog niet bekend.