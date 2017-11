25-11-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Eenzijdig ongeval op de A7

Marum - Bij een eenzijdig ongeval is zaterdagmiddag een auto in een sloot naast de A7 belandt.

Bij een eenzijdig ongeval op de A7 ter hoogte van het tankstation Mienscheer is een auto met daarin twee inzittenden van de weg geraakt en in de sloot belandt. De bestuurder kwam door nog onbekende reden in de berm terecht, verloor de macht over het stuur en kwam in de sloot tot stilstand. De inzittenden konden met een nat pak de auto verlaten. Ze raakten niet gewond, maar waren wel erg geschrokken. Berger Collewijn heeft de VW Polo die total loss raakte afgesleept. De politie maakte rapport op van de aanrijding. Het verkeer op de A7 had geen last van het ongeval.