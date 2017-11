25-11-2017, S. Graafhuis/ 112Haren.nl

Schoorsteenbrand aan de Rijksstraatweg in Haren (Video)

Haren - Zaterdagavond heeft er een schoorsteenbrand gewoed aan de Rijksstraatweg in Haren. Er was veel rookontwikkeling.

De brand die in eerste instantie begon als een schoorsteenbrand, breidde al snel uit naar de zolderverdieping van de vrijstaande woning. De brandweer schaalde op naar middelbrand en heeft de brand met 2 tankautospuiten en de Hoogwerker uit de stad bestreden.