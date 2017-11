26-11-2017, Patrick Wind & Martin Nuver/112Gr.

Station Groningen ontruimd vanwege verdachte tas, verwarde man aangehouden (UPDATE)

Groningen - De politie kreeg zondagmorgen even na elf uur een melding van een verdachte tas op station Groningen.

Hierop is direct een deel van het station afgesloten. De eigenaar van de tas is inmiddels door de politie aangehouden. Het zou gaan om een verwarde man die niet goed aanspreekbaar is. Tevens heeft de man geen vaste woon- of verblijfplaats.



Treinverkeer

De ritten van Groningen-Weener van 11:22u en 12:39u komen op last van de politie te vervallen.



Update 12:09 uur: De politie heeft de tas onderzocht en er bleek niks bijzonders in te zitten. Het station is weer volledig vrijgegeven en het treinverkeer wordt weer opgestart.