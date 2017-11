26-11-2017, Marc Dol 112Gr.

Smeullucht in snackwagen zorgt voor brandweerinzet

Gasselternijveenschemond (Dr) - De brandweer van Gasselternijveen is zondagmiddag ingezet voor een brandlucht die werd geroken in een snackwagen.

Rond 15.00 uur kreeg de brandweer een melding van een autobrand aan de Noordzijde in Gasselternijveenschemond. De bestuurder van een snackwagen had een lucht van smeulend plastic geroken en vertrouwde het niet. De brandweer van Gasselternijveen heeft gecontroleerd waar de lucht vandaan kwam maar heeft dit niet kunnen vinden.