26-11-2017, 112Groningen

Maaltijd bezorger gewond bij aanrijding Groningen.

Groningen - Zondagavond even na 18.00 uur is een maaltijd bezorger in botsing gekomen met een personen auto.

Het ongeval vond plaats bij de Ebbingebrug. Door de aanrijding raakte de bezorger gewond en moest door ambulance personeel worden behandeld. De bezorger hoefde niet naar het ziekenhuis. Een collega bezorger heeft de maaltijd over genomen en als nog bij de klanten bezorgd.