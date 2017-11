27-11-2017, Marc Dol & Micheal Huising 112Groningen.nl

Grote brand bij recyclingsbedrijf in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Bij een recyclingsbedrijf A. Talen aan de Wagenmaker in Stadskanaal woedde maandagavond een uitslaande brand in een afvalbult/ recyclings materiaal.

De brandweer was met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij, omwonenden werden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en automatsiche ventilatie uit te schakelen. De brandweer was uren bezig met nablussen. De oorzaak is onbekend.