Een 21-jarige man uit Leeuwarden en een 21-jarige man uit Leek waren bij enkele zaken betrokken, maar zij zitten niet langer vast.

Instagram

De zaak kwam aan het rollen nadat op 24 september een 19-jarige man uit de gemeente Littenseradeel op het Martinikerkhof werd beroofd van dure kleding en een horloge. Hij deed aangifte bij de politie. Enkele dagen later kwam hij zich nog een keer melden nadat hij op Instagram een foto was tegen gekomen met daarop iemand met zijn kleren aan en met zijn horloge om. Aan de hand van deze informatie kon de politie op 10 oktober een 20-jarige man uit Groningen aanhouden. Later werd de tweede verdachte aangehouden, de 21-jarige man uit Leek.

Geweld

Intussen had de politie een tweede straatroof in onderzoek, gepleegd op 20 oktober op het Gedempte Zuiderdiep. Daar werd ’s nachts een 25-jarige Groninger door drie mannen met geweld gedwongen om geld te pinnen. Daarbij werd hij bedreigd en mishandeld. Kort na de beroving konden de drie verdachten worden aangehouden.

Vriendelijk

Uit de twee onderzoeken werd duidelijk dat de verdachten van deze twee berovingen elkaar kennen en dat ze ook samen werkten. Zo werd duidelijk dat ze, in verschillende samenstelling, verantwoordelijk gehouden konden worden voor nog zes straatroven in de stad, in september en oktober van dit jaar. In alle gevallen werden slachtoffers uitgekozen in het uitgaansleven die veelal onder invloed waren. Deze werden eerst vriendelijk benaderd en daarna beroofd. In de meeste gevallen ging het om geld, of de pinpas nadat de code was afgekeken tijdens het pinnen.

Voorkomen

Probeer te voorkomen dat je slachtoffer wordt van beroving of zakkenrollen. Zeker met de komende donkere periode is de kans daarop weer wat groter, zien we ieder jaar. Je kunt er zelf ook wat aan doen. Kijk voor tips op onze themapagina’s over straatroof en zakkenrollen.